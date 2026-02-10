Росіяни вдруге намагалися прорватися на Сумщину через трубу: чим усе закінчилося

Армія РФ / © Associated Press

Реклама

Сили оборони України вдруге відбили спробу російських окупантів прорватися на територію Сумської області через підземні комунікації. Під час бойового зіткнення ліквідували майже весь особовий склад штурмової групи противника.

Про це повідомив заступник командира 71-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ Олександр Ярмош для «Ми-Україна».

За словами представника командування, російські військові намагалися використати тактику проходу трубою, аналогічну тій, яку вони застосовували раніше. Проте змінили місце входу.

Реклама

«Вони вирішили зробити дірку за 100 метрів від попередньої. Вони вважали, що це їм допоможе прорвати нашу оборону. Але, як бачите, не склалося», — заявив Олександр Ярмош.

Він підкреслив, що в результаті операції українських десантників знищили майже 100% російських військових, які брали участь у цій спробі прориву.

Аналізуючи стратегію противника на цьому напрямку, заступник командира зазначив, що активність ворога на Сумщині має на меті відволікання ресурсів ЗСУ. Росіяни намагаються змусити українське командування перекинути підрозділи з інших критичних ділянок фронту.

«Я думаю, що це один з основних аспектів, чому вони досі намагаються щось провести. Вони хочуть вдарити там, де лінія фронту послабшає у зв’язку з переміщенням інших підрозділів», — додав Ярмош.

Реклама

Нагадаємо, росіяни атакували прикордоння Сумщини та Харківщини, намагаючись розширити лінію фронту. Також ще раніше вони пробували прораватися через трубу. Проте чергова спроба 22 окупантів пролізти на територію Сумщини крізь «улюблену» ними трубу в районі населеного пункту Яблунівка на Сумщині закінчилася для них плачевно: назад ледве зміг заповзти лише один.

Окрім цього, речник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов раніше вже попереджав про те, що російські окупаційні війська намагаються відсунути український кордон вглиб нашої держави.

До слова, військові 225-го окремого штурмового полку ЗСУ за допомогою безпілотників ліквідували російських військових, які намагалися сховатися у дренажній трубі.