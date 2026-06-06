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Росіяни весь день кошмарять обласний центр — лунають вибухи, є постраждалі
Російський безпілотник вибухнув неподалік торгового центру у Запоріжжі. Попередньо, є постраждалі.
Росіяни знову атакували Запоріжжя ударними дронами.
Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров.
«Є постраждалі та руйнування: ворог продовжує атаки на Запоріжжя. Російський безпілотник вибухнув неподалік торгового центру. Попередньо, є постраждалі. На місце вже виїхали екстрені служби», — зазначив він.
Нагадаємо, сьогодні окупанти атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкти критичної та промислової інфраструктури. На місці атаки виявили тіла двох працівників одного з підприємств.
Серед поранених двоє дітей — трирічна дівчинка та дев’ятирічний хлопчик.
Увечері 4 червня окупанти атакували Запоріжжя реактивними «Шахедами», було влучання у багатоповерховий житловий будинок. Внаслідок удару загинула людина, ще 11 — дістали поранення.