Наслідки атаки / © Associated Press

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Росіяни знову атакували Запоріжжя ударними дронами.

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

«Є постраждалі та руйнування: ворог продовжує атаки на Запоріжжя. Російський безпілотник вибухнув неподалік торгового центру. Попередньо, є постраждалі. На місце вже виїхали екстрені служби», — зазначив він.

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Нагадаємо, сьогодні окупанти атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкти критичної та промислової інфраструктури. На місці атаки виявили тіла двох працівників одного з підприємств.

Серед поранених двоє дітей — трирічна дівчинка та дев’ятирічний хлопчик.

Увечері 4 червня окупанти атакували Запоріжжя реактивними «Шахедами», було влучання у багатоповерховий житловий будинок. Внаслідок удару загинула людина, ще 11 — дістали поранення.

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