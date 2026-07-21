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Росіяни вгатили бомбами по обласному центру України: місто у вогні, є жертва (фото, відео)
Через ворожу атаку КАБами місті горять будинки, квартири в них та машини.
Російські війська атакували Запоріжжя керованими авіабомбами 21 липня. Зафіксовані руйнування, жертва і поранена людина.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Російські окупанти вдарили керованими авіабомбами по житлових кварталах обласного центру. Зафіксовані пошкодження будинків, нежитлових приміщень та автомобілів. Спалахнули пожежі.
За попередніми, через ворожу атаку загинула людина, ще одна особа зазнала поранень.
Наслідки атаки на Запоріжжя 21 липня (5 фото)
Нагадаємо, 20 липня російські загарбники також завдали удару керованими авіабомбами по Запоріжжю. Унаслідок атаки було зруйновано та пошкоджено житлові й нежитлові будівлі, загинула людина, ще п’ятеро постраждали.