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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росіяни вгатили бомбами по обласному центру України: місто у вогні, є жертва (фото, відео)

Через ворожу атаку КАБами місті горять будинки, квартири в них та машини.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Пожежа в Запоріжжі після російської атаки 21 липня

Пожежа в Запоріжжі після російської атаки 21 липня / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська атакували Запоріжжя керованими авіабомбами 21 липня. Зафіксовані руйнування, жертва і поранена людина.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Російські окупанти вдарили керованими авіабомбами по житлових кварталах обласного центру. Зафіксовані пошкодження будинків, нежитлових приміщень та автомобілів. Спалахнули пожежі.

За попередніми, через ворожу атаку загинула людина, ще одна особа зазнала поранень.

Наслідки атаки на Запоріжжя 21 липня (5 фото)

атака на Запоріжжя 21 липня_3 / © Запорізька ОВА

© Запорізька ОВА

атака на Запоріжжя 21 липня_1 / © Запорізька ОВА

© Запорізька ОВА

атака на Запоріжжя 21 липня_4 / © Запорізька ОВА

© Запорізька ОВА

атака на Запоріжжя 21 липня_2 / © Запорізька ОВА

© Запорізька ОВА

атака на Запоріжжя 21 липня_5 / © Запорізька ОВА

© Запорізька ОВА

Наслідки атаки на Запоріжжя 21 липня / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Нагадаємо, 20 липня російські загарбники також завдали удару керованими авіабомбами по Запоріжжю. Унаслідок атаки було зруйновано та пошкоджено житлові й нежитлові будівлі, загинула людина, ще п’ятеро постраждали.

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Дата публікації
Кількість переглядів
40
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