Укрaїнa
69
1 хв

Росіяни вгатили дронами по Чернігівщині: спалахнули масштабні пожежі (фото)

Рятувальникам на Чернігівщині довелося працювати в надзвичайно складних умовах, оскільки ворогвлаштовував повторні обстріли по місцях займання.

Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Ліквідація наслідків атаки на Чернігівську область

Ліквідація наслідків атаки на Чернігівську область / © ДСНС

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська атакували Чернігівську область безпілотниками. Через удари виникли пожежі на об’єкті інфраструктури та на території підприємства.

Про це повідомила ДСНС України.

Через удари російськими дронами у Чернігові сталося займання на об’єкті інфраструктури.

У місті Корюківка спалахнула пожежа на території підприємства. За різними адресами загорілися ангари та склад готової продукції.

Окупанти влаштовували повторні обстріли по місцях пожежі і це ускладнювало роботу рятувальників. Але, незважаючи на надзвичайно складні умови, вогнеборці оперативно локалізувати всі осередки займання.

На місці також працювали піротехнічні підрозділи ДСНС.

Росіяни вгатили дронами по Чернігівщині: спалахнули масштабні пожежі (фото) (8 фото)

атака на Чернігівську область_2 / © ДСНС

© ДСНС

атака на Чернігівську область_1 / © ДСНС

© ДСНС

атака на Чернігівську область_8 / © ДСНС

© ДСНС

атака на Чернігівську область_4 / © ДСНС

© ДСНС

атака на Чернігівську область_7 / © ДСНС

© ДСНС

атака на Чернігівську область_3 / © ДСНС

© ДСНС

атака на Чернігівську область_6 / © ДСНС

© ДСНС

атака на Чернігівську область_9 / © ДСНС

© ДСНС

Нагадаємо, російські загарбники влаштували масовану атаку на Київ у ніч проти 25 листопада: били дронами і ракетами. За останніми даними, кількість загиблих у столиці зросла до семи, а кількість постраждалих — до 20. Аварійно-рятувальні роботи тривають у Дніпровському та Деснянському районах столиці, де були пошкоджені житлові будинки.

