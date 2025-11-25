Ліквідація наслідків атаки на Чернігівську область / © ДСНС

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська атакували Чернігівську область безпілотниками. Через удари виникли пожежі на об’єкті інфраструктури та на території підприємства.

Про це повідомила ДСНС України.

Через удари російськими дронами у Чернігові сталося займання на об’єкті інфраструктури.

Реклама

У місті Корюківка спалахнула пожежа на території підприємства. За різними адресами загорілися ангари та склад готової продукції.

Окупанти влаштовували повторні обстріли по місцях пожежі і це ускладнювало роботу рятувальників. Але, незважаючи на надзвичайно складні умови, вогнеборці оперативно локалізувати всі осередки займання.

На місці також працювали піротехнічні підрозділи ДСНС.

Росіяни вгатили дронами по Чернігівщині: спалахнули масштабні пожежі (фото) (8 фото) © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС

Нагадаємо, російські загарбники влаштували масовану атаку на Київ у ніч проти 25 листопада: били дронами і ракетами. За останніми даними, кількість загиблих у столиці зросла до семи, а кількість постраждалих — до 20. Аварійно-рятувальні роботи тривають у Дніпровському та Деснянському районах столиці, де були пошкоджені житлові будинки.