Росіяни вгатили КАБами по Шостці: є жертва та постраждалі

У Шостці через ворожу атаку загинула 59-річна жінка, постраждалі отримують медичну допомогу.

Наслідки атаки

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні, 3 квітня, росіяни вдарили керованими авіабомбами по Шосткинській громаді у Сумській області.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров.

«Унаслідок одного з ударів по Шостці загинула 59-річна жінка. Серед поранених — її рідні. Цього ранку ворог вдарив по Шостці чотирма КАБами. Під ударом — приватні житлові будинки, багатоповерхівка», — зазначив він.

На місці ворожого удару

Усі наслідки атаки зʼясовуються.

Раніше повідомлялося, що російські війська 3 квітня здійснюють чергову масштабну комбіновану атаку по території України із застосуванням ракетного озброєння та дронів.

