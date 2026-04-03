Росіяни вгатили КАБами по Шостці: є жертва та постраждалі
У Шостці через ворожу атаку загинула 59-річна жінка, постраждалі отримують медичну допомогу.
Сьогодні, 3 квітня, росіяни вдарили керованими авіабомбами по Шосткинській громаді у Сумській області.
Про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров.
«Унаслідок одного з ударів по Шостці загинула 59-річна жінка. Серед поранених — її рідні. Цього ранку ворог вдарив по Шостці чотирма КАБами. Під ударом — приватні житлові будинки, багатоповерхівка», — зазначив він.
Усі наслідки атаки зʼясовуються.
Раніше повідомлялося, що російські війська 3 квітня здійснюють чергову масштабну комбіновану атаку по території України із застосуванням ракетного озброєння та дронів.