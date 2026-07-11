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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
725
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Росіяни вгатили КАБами по обласному центру — четверо загиблих

За попередніми даними влади, є постраждалі та загиблі.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Росіяни тероризують населення Сумщини

Росіяни тероризують населення Сумщини / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні, 11 липня, окупанти атакували Зарічний район Сум керованими авіабомбами.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров.

«На цю хвилину підтверджено загибель чотирьох людей унаслідок удару російських КАБ по Сумах. Ще сімох постраждалих вже доправили до лікарень. Медики надають їм необхідну допомогу.
Рятувальна операція триває. Інформація уточнюється», — зазначив він.

Нагадаємо, російський безпілотник поцілив у дах дев’ятиповерхового житлового будинку в Сумах. Через цю атаку РФ 9 липня травми дістала одна людина.

Також росіяни атакують на містян у Херсоні. Зрання ворог скинув вибухівку на жінку, вона отримала травми.

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Дата публікації
Кількість переглядів
725
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