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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росіяни вгатили КАБом на Дніпропетровщині: живцем згоріли двоє осіб

Окупанти атакували село Великомихайлівка. Рятувальники дістали з автівки загиблих людей.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
На місці трагедії

На місці трагедії / © ДСНС

Сьогодні, 12 липня, росіяни скинули КАБ на село Великомихайлівка. Рятувальники виявили тіла двох осіб. Загинули вони в автівці.

Про це повідомили у ДСНС Дніпропетровської області.

«Унаслідок обстрілу зайнявся легковий автомобіль. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили в салоні машини обгорілі тіла двох людей», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Херсонщині росіяни скинули вибухівку на однорічну дитину. Трагедія трапилася, коли бабуся з дитиною перебували на подвір’ї. Дитина загинула, а жінка отримала травми.

Після деокупації у листопаді 2022 року Херсон залишається прифронтовим містом, де росіяни щодня атакують українців.

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