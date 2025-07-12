Росіяни вгатили КАБом на Дніпропетровщині: живцем згоріли двоє осіб

На місці трагедії / © ДСНС

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Сьогодні, 12 липня, росіяни скинули КАБ на село Великомихайлівка. Рятувальники виявили тіла двох осіб. Загинули вони в автівці.

Про це повідомили у ДСНС Дніпропетровської області.

«Унаслідок обстрілу зайнявся легковий автомобіль. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили в салоні машини обгорілі тіла двох людей», — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, на Херсонщині росіяни скинули вибухівку на однорічну дитину. Трагедія трапилася, коли бабуся з дитиною перебували на подвір’ї. Дитина загинула, а жінка отримала травми.

Після деокупації у листопаді 2022 року Херсон залишається прифронтовим містом, де росіяни щодня атакують українців.