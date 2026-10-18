Росіяни вгатили по багатоповерхівці й поранили дитину: наслідки атаки та фото з місця

Росіяни вгатили по багатоповерхівці в Одесі

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Одещина знову стала ціллю російської атаки. Внаслідок чергового обстрілу цивільних об’єктів руйнувань зазнала цивільна інфраструктура в Одесі. Російські війська завдали удару по висотці серед міста, унаслідок чого розгорілася пожежа та сталися руйнування.

Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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«Ворог вкотре атакував цивільну Одещину. Внаслідок удару пошкоджено дах багатоповерхового житлового будинку в Одесі. Виникла пожежа», — пише Кіпер.

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Епіцентром влучання став дах 19-поверхового житлового будинку. Ворожий удар призвів до часткового руйнування двох мансардних квартир і дахової котельні, після чого на місці виникло загоряння.

Підрозділи ДСНС, які негайно прибули на виклик, змогли оперативно приборкати пожежу та зупинити поширення вогню на сусідні приміщення й поверхи.

Спершу надходила інформація про двох травмованих осіб, серед яких зазначалася дитина до 14 років. Згодом з’явилися деталізовані дані: медична допомога знадобилася 13-річній дитині, якою зараз опікуються лікарі.

Наразі на території пошкодженого комплексу продовжують працювати аварійно-рятувальні та екстрені служби.

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Нагадаємо, вранці 18 жовтня російські дрони завдали удару по об’єкту енергетичної інфраструктури в Кременецькому районі Тернопільської області, а саме поблизу населеного пункту Старий Вишнівець. За інформацією голови Тернопільської ОВА Тараса Пастуха, дані про потерпілих наразі не надходили.

За даними АТ «Тернопільобленерго», через ворожу атаку частина місцевих мешканців залишилася без електропостачання. Зараз на місці влучання працюють енергетики та аварійні служби, які ліквідовують наслідки обстрілу. Це вже не перша атака: напередодні, 17 жовтня, російські війська також кілька разів атакували енергооб’єкт у регіоні, що спричинило знеструмлення частини жителів того ж Кременецького району.

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