Росіяни вгатили по будівлі поліції на півночі України: спалахнув вогонь, перші деталі

Пожежа у Прилуках після російського удару 20 квітня / © Національна поліція України

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська 20 квітня атакували місто Прилуки на Чернігівщині за допомогою безпілотників. Унаслідок влучання в райвідділ поліції спалахнула пожежа, відомо про одного пораненого.

Про це повідомила поліція Чернігівської області.

Реклама

Унаслідок атаки виникла пожежа на території районного відділу поліції. Також зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури та автомобілів.

Правоохоронці внесли інформацію про інцидент до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про воєнні злочини.

До слова, у ніч проти 20 квітня Росія атакувала Броварський район Київщини дронами. Як повідомив очільник ОВА Микола Калашник, поранення отримав чоловік 1974 року народження. Внаслідок обстрілу пошкоджено два приватні будинки, квартиру, приміщення басейну та чотири автівки.