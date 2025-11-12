Росіяни вгатили по Дніпропетровщині: є жертва і руйнування (фото)

Пожежа на Дніпропетровщині внаслідок російської атаки / © Владислав Гайваненко

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська атакували Дніпропетровську область дронами та з артилерії у ніч проти 12 листопада. Зафіксовані пошкодження, виникли пожежі і загинув чоловік.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Окупанти атакували дронами по Васильківській громаді, що в Синельниківському районі. Там загинув 47-річний чоловік. Було пошкоджено інфраструктуру.

Ворог застосував БпЛА і для атаки на Павлоград. Там спалахнули пожежі. Були пошкоджені приватні підприємства, авто.

З артилерії та FPV-дроном російська армія атакувала Нікопольський район. Загарбники влучили по райцентру і Покровській громаді. Горів приватний будинок.

Водночас сили протиповітряної оборони знищили в області вісім ворожих безпілотників.

До слова, військовий експерт Іван Ступак прогнозує, що взимку російські окупанти концентруватимуть удари по критичній інфраструктурі України. Експерт вважає, що Росія має достатньо ракет і змінить тактику з «розпорошених» ударів по всій країні на масовані атаки по конкретних регіонах. Найбільша загроза існує для прифронтових та прикордонних регіонів (Суми, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв, Одеса, Херсон), куди можуть долітати навіть керовані авіабомби.