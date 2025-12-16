- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 197
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіяни вгатили по фермерському господарству на Чернігівщині: загинули корови
Через удар РФ по Чернігівській області загинули 7 корів.
Росіяни вночі 16 грудня атакували фермерське господарство на Чернігівщині. Так, в селі Коропської громади Новгород-Сіверського району загинули 7 корів.
Про це повідомляє речник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Як стало відомо, на місці удару виникла пожежа.
«Унаслідок обстрілу пошкоджений корівник і техніка, загинула худоба — попередньо, 7 корів», — йдеться у повідомленні.
Раніше окупанти пошкодили важливий енергооб’єкт на Сумщині.
Так, йдеться про Прилуцький район. Через пошкодження мереж низка населених пунктів наразі залишилася без світла. Енергетики докладають максимум зусиль, щоб відновити роботу.