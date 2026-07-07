Росіяни вгатили по Харкову: є жертва й потерпілі

Стовп диму

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Росіяни вдень 7 липня вдарили по Харкову. Є жертва та поранені.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Як інформує очіьник міста, внаслідок удару по Шевченківському району одна людина загинула, ще шестеро постраждали. Фіксують згорілі авто та пошкоджені будинки.

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Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок російського обстрілу Шевченківського району постраждало 11 людей. Госпіталізовано четверо двоє з них — у тяжкому стані.

Серед поранених — троє дітей з однієї родини. Йдеться про 9-річну дівчинку та двох хлопчиків віком 7 і 4 роки. За інформацією медиків, діти зазнали гострої реакції на стрес.

Усім постраждалим надають необхідну медичну та психологічну допомогу.

Нагадаємо, безпілотник РФ влучив у дорожнє покриття поблизу однієї зі станцій метро в Київському районі Харкова, де в той момент перебували цивільні люди. Внаслідок атаки поранення дістали п’ятеро людей, серед яких 18-річна дівчина, а також жінки 40, 73 і 75 років та 74-річний чоловік. На місці події працювали рятувальники, медики, поліцейські та психологи ДСНС. Удар пошкодив цивільну інфраструктуру поблизу станції метро, а вибух стався у людному місці. Раніше того ж дня російський дрон атакував автозаправну станцію в Київському районі Харкова, спричинивши пожежу та поранивши людей.

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