Росіяни вгатили по хлібокомбінату просто під час завантаження продуктів: що відомо

Удар по хлібокомбінату

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У місті Глухів Сумської області вночі російські війська атакували місцевий хлібокомбінат безпілотниками. Минулося без жертв чи потерпілих.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

За попередніми даними, два ворожі дрони влучили по території підприємства саме в момент, коли там відбувалося завантаження готової продукції.

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На щастя, внаслідок атаки обійшлося без постраждалих.

Водночас пошкоджень зазнали будівля хлібокомбінату, а також транспорт, який використовувався для перевезення продукції.

«Росія вкотре б’є по цивільних підприємствах і транспорту, який забезпечує людей продуктами та підтримує життєдіяльність громад. Це свідомі удари по мирному життю», — наголосив він.

Нагадаємо, вдень 23 червня російські безпілотники вдарили по Сумській області. Зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі. У Сумській громаді поранення дістали двоє чоловіків, один із них — у важкому стані. Також у Сумах і Стецьківському старостаті пошкоджено приватні будинки та авто, без постраждалих.

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