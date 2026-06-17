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Росіяни вгатили по кінній школі, де щодня займалися діти: загинули тварини
Через удар РФ по Сумській області загинули коні на стайні.
Вночі 17 червня армія РФ безпілотникоми атакувала Сумщину. Під удар потрапила територія кінно-спортивної школи.
Про це повідомляє голова Сумської ОВА Олег Григоров.
«Росіяни свідомо вдарили по цивільному об’єкту, де щодня займалися діти — вихованці школи», — наголошується у повідомленні.
Попередньо, жертв чи потерпілих серед працівників закладу немає.
Натомість удар припав по стайні, і, на жаль, є загиблі коні.
«Щирі співчуття всім, хто переживає цю втрату», — завершив Григоров.
Як додає влада, загорання сталося на обох місцях влучань локалізовано. Пошкоджено дах та стіни будівель.
Наслідки уточнюються.
Раніше, 15 червня, російські війська атакували Суми дронами. Зафіксовано два влучання — у багатоповерховий житловий будинок та нежитлову будівлю в центрі міста. Внаслідок атаки постраждали троє людей, серед них дитина. На місцях працювали рятувальники й уточнюються наслідки.