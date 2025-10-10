ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
230
Час на прочитання
1 хв

Росіяни вгатили по Кіровоградщині: відключено водонасосну станцію

Через атаку на Кіровоградщину у Світловодську можливе погодинне подавання води. Освітні установи міста переведені на дистанційне навчання.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Ракетно-дронова атака

Ракетно-дронова атака

Доповнено додатковими матеріалами

Російська армія атакувала Кіровоградську область ракетами і дронами у ніч проти 10 жовтня. Через це у Світловодську відключено водонасосну станцію.

Про це повідомив очільник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

Через атаку по Кіровоградщині відключено водонасосну станцію обласного комунального виробничого підприємства «Дніпро-Кіровоград» у Світловодську. Тиск у водомережі знизився, система працює в економному режимі.

Водночас у Світловодській міській раді повідомили, що провели у громаді термінове засідання ТЕБ та НС. Зазначається, що медичні заклади, електро-, водопостачання та водовідведення працюють. Освітні установи переведені на дистанційне навчання.

Усі служби діють у посиленому режимі, критичні об’єкти забезпечені генераторами.

У міськраді Світловодська також поінформували — у разі, якщо електропостачання не буде відновлено до 14:00, подавання води орієнтовно до всього міста відбуватиметься від 16:00 до 18:00— після завершення запуску насосного обладнання.

Комунальні служби працюють у посиленому режимі, аби якнайшвидше відновити стабільне водопостачання.

Нагадаємо, у ніч проти 10 жовтня російські війська здійснили масштабну атаку по Україні ракетами і дронами, цілячи переважно в об’єкти енергетики. Унаслідок ударів у Києві та низці областей виникли масштабні перебої з електропостачанням та запроваджено аварійні графіки відключень світла (Київщина, Сумщина, Чернігівщина, Полтавщина). Є загиблі та постраждалі, пошкоджено цивільну та критичну інфраструктуру. Зокрема, у Запоріжжі та в Черкасах перекрито рух греблями ГЕС.

Дата публікації
Кількість переглядів
230
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie