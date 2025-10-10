Росіяни вгатили по Кіровоградщині: відключено водонасосну станцію

Ракетно-дронова атака

Російська армія атакувала Кіровоградську область ракетами і дронами у ніч проти 10 жовтня. Через це у Світловодську відключено водонасосну станцію.

Про це повідомив очільник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

Через атаку по Кіровоградщині відключено водонасосну станцію обласного комунального виробничого підприємства «Дніпро-Кіровоград» у Світловодську. Тиск у водомережі знизився, система працює в економному режимі.

Водночас у Світловодській міській раді повідомили, що провели у громаді термінове засідання ТЕБ та НС. Зазначається, що медичні заклади, електро-, водопостачання та водовідведення працюють. Освітні установи переведені на дистанційне навчання.

Усі служби діють у посиленому режимі, критичні об’єкти забезпечені генераторами.

У міськраді Світловодська також поінформували — у разі, якщо електропостачання не буде відновлено до 14:00, подавання води орієнтовно до всього міста відбуватиметься від 16:00 до 18:00— після завершення запуску насосного обладнання.

Комунальні служби працюють у посиленому режимі, аби якнайшвидше відновити стабільне водопостачання.

Нагадаємо, у ніч проти 10 жовтня російські війська здійснили масштабну атаку по Україні ракетами і дронами, цілячи переважно в об’єкти енергетики. Унаслідок ударів у Києві та низці областей виникли масштабні перебої з електропостачанням та запроваджено аварійні графіки відключень світла (Київщина, Сумщина, Чернігівщина, Полтавщина). Є загиблі та постраждалі, пошкоджено цивільну та критичну інфраструктуру. Зокрема, у Запоріжжі та в Черкасах перекрито рух греблями ГЕС.