Росіяни вгатили по Кривому Рогу

РФ атакує українців щодня / © Associated Press

Реклама

Сьогодні, 22 березня, росіяни вдарили по місту Кривий Ріг.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

«Пошкоджений обʼєкт промислової інфраструктури. Попередньо, минулося без постраждалих. На місці працюють усі екстрені служби. Наслідки встановлюються», — зазначив він.

Реклама

Агресія Росії: атаки 22 березня

Раніше повідомлялося, що росіяни атакували рухомий склад на Придніпровській залізниці — цього разу локомотив приміського поїзда. Завдяки завчасній евакуації не постраждали ані пасажири, ані локомотивна бригада.

Київщина і Бровари вночі також перебували під дроновою атакою. У Сумах російські війська вдарили по рятувальниках, коли ті проводили чергове обстеження території після ворожого влучання.