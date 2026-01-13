Росіяни вгатили по Кривому Рогу та району: що пошкодив ворог

Російські дрони «Шахед» / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська ввечері 12 січня атакували дронами Кривий Ріг, а балістикою та безпілотниками — Зеленодольську громаду. Зафіксовані пошкодження, постраждала жінка.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Під час атаки на Кривий Ріг минулося без втрат. У Зеленодольській громаді ворог атакував балістикою та дронами інфраструктуру. Спалахнула пожежа. Також пошкоджені два приватні будинки, газогін. Постраждала 69-річна жінка.

У Кривому Розі працюють усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи. Триває ліквідація наслідків російських атак.

Для допомоги мешканцям пошкоджених будинків у Металургійному районі працюватиме штаб від 08:00 до 17:00. Там можна отримати необхідні будматеріали, написати заяву на матеріальну допомогу від міста.

Окрім того, у Нікопольському районі окупанти гатили FPV-дронами по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській громадах. Пошкоджені приватний будинок, лінія електропередач, авто.

Нагадаємо, російські загарбники в ніч проти 13 січня атакували Київщину та низку областей. За даними моніторингових каналів, під ударом опинилися енергетичні об’єкти на Харківщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі. Внаслідок вибухів Ірпінь, Буча та Гостомель майже повністю знеструмлені.

Уранці 13 січня в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через комбіновану атаку: у повітрі зафіксували близько 30 ударних БпЛА над Сумщиною, Чернігівщиною та Київщиною. За даними Повітряних сил ЗСУ та моніторингових каналів, згодом ворог запустив крилаті ракети, імовірно «Іскандер», які через Сумську та Полтавську області прямують західним курсом у бік Київщини.