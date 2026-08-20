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Росіяни вгатили по магазину "Аврора" у Слов’янську: здійнялася пожежа, є поранені (відео)
Вранці 20 серпня російські окупанти дроном атакували магазин мережі «Аврора» у Слов’янську, де перебували покупці, поранивши трьох людей, а по сусідньому Краматорську завдали удару дев’ятьма авіабомбами.
Окупаційна армія Росії вдарили по приміщенню магазина «Аврора» у Слов’янську на Донеччині, коли всередині перебували покупці та персонал.
Про це повідомив у соцмережах начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.
За словами посадовця, окупанти атакували близько 9 години ранку. А, судячи з оприлюднених ним кадрів, війська рф завдали удару БпЛА саме по магазину мережі «Аврора», у якому на той момент перебували люди. У будівлі спалахнула пожежа.
Пізніше Вадим Лях повідомив, що від ворожого удару по магазину у Слов’янську постраждали троє людей.
«Троє людей отримали поранення від ворожого удару по магазину у Слов’янську, який стався вранці, 20 серпня. Усім надана медична допомога. Бережіть себе», — написав він.
Крім того, відомо, що по Краматорську влучили 9 авіабомб — 7 постраждалих.
Раніше ми писали про те, що Росія вгатила по пункту пропуску на кордоні з Молдовою, атака зачепила і Румунію.