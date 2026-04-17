- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 2450
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіяни вгатили по маршрутці в обласному центрі України: моторошні фото
Ранок у Херсоні розпочався з чергової атаки окупантів на цивільних.
Російська армія продовжує тероризувати мирних жителів Херсона, цілячись у громадський транспорт. Під час ранкового обстрілу 17 квітня ворог вгатив по маршрутці з пасажирами.
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько.
Окупанти атакували громадський транспорт близько 7:00 у Дніпровському районі. Під обстріл цього разу потрапив маршрутний автобус, який належить приватному перевізнику.
За попередніми даними, водій і пасажири залишились неушкодженими.
Нагадаємо, вранці 11 квітня російські війська атакували дроном маршрутку в Корабельному районі Херсона. Водій отримав мінно-вибухову травму та уламкове поранення грудної клітини. Пасажири за медичною допомогою не зверталися.
До слова, 16 квітня російські загарбники атакували Запоріжжя безпілотниками, поціливши у зупинку громадського транспорту та пошкодивши вісім багатоповерхівок. Внаслідок удару постраждав дворічний хлопчик.