Росіяни вгатили по маршрутці в обласному центрі України: моторошні фото

Охоплена вогнем маршрутка, яку росіяни атакували в Херсоні / © Ярослав Шанько

Доповнено додатковими матеріалами

Російська армія продовжує тероризувати мирних жителів Херсона, цілячись у громадський транспорт. Під час ранкового обстрілу 17 квітня ворог вгатив по маршрутці з пасажирами.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Окупанти атакували громадський транспорт близько 7:00 у Дніпровському районі. Під обстріл цього разу потрапив маршрутний автобус, який належить приватному перевізнику.

За попередніми даними, водій і пасажири залишились неушкодженими.

Згоріла маршрутка в Херсоні після російського удару / © Ярослав Шанько

Нагадаємо, вранці 11 квітня російські війська атакували дроном маршрутку в Корабельному районі Херсона. Водій отримав мінно-вибухову травму та уламкове поранення грудної клітини. Пасажири за медичною допомогою не зверталися.

До слова, 16 квітня російські загарбники атакували Запоріжжя безпілотниками, поціливши у зупинку громадського транспорту та пошкодивши вісім багатоповерхівок. Внаслідок удару постраждав дворічний хлопчик.