Росіяни вгатили по Одесі: що відомо про нічний удар
Минулося без жертв та постраждалих, однак є руйнування в місті.
Уночі росіяни атакували Одесу — пошкоджено обʼєкт інфраструктури та житлові будинки.
Про наслідки повідомив очільник МВА Сергій Лисак.
«У частині Пересипського району тимчасово відсутнє електропостачання — фахівці працюють над відновленням. Тепло-, водопостачання та водовідведення функціонують у штатному режимі», — уточнив він.
Нагадаємо, у ніч проти 12 січня ворог атакував Київ ударними безпілотниками. У Соломʼянському районі столиці внаслідок атаки БпЛА спалахнула пожежа в нежитловій будівлі.