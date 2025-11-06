- Дата публікації
Росіяни вгатили по Павлограду: куди влучили і що відомо
Після атаки у Павлограді зникло світло, на місці працюють відповідні служби.
Сьогодні, 6 листопада, росіяни вдарили безпілотниками по Павлограду, понівечив інфраструктуру.
Про це повідомив очільник ОВА Владислав Гайваненко.
«Місто та деякі населені пункти Синельниківщини залишилися без електропостачання. Частину абонентів фахівці вже заживили по резервних лініях», — зазначив він.
Нагадаємо, ворог масовано атакував Кам’янське на Дніпропетровщині. У Кам’янському постраждали восьмеро людей, місті виникло кілька пожеж. Частково зруйновані дах та перекриття в одному з під’їздів чотириповерхівки.