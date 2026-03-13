ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
531
Час на прочитання
1 хв

Росіяни вгатили по порту в Одеській області

На місці удару, за даними місцевої влади, виникла пожежа.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Одещина пережила атаку

Одещина пережила атаку / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Росіяни атакувала ударними безпілотниками портову інфраструктуру Одеської області — пошкоджень зазнав продуктовий склад на території порту.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

«Через ворожий удар виникла пожежа. Рятувальники її оперативно ліквідували. Минулося без загиблих і постраждалих», — зазначив він.

Раніше повідомлялося, що окупанти атакували Миколаїв дронами, поціливши в об’єкт транспортної інфраструктури. Є пошкодження.

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі для ТСН.ua повідомив, що є інформація про активність стратегічної авіації РФ, тому підготовка до атаки цілком імовірна.

Найбільшою загрозою, за його словами, може стати комбінація балістичних ракет повітряного та наземного базування.

«А от балістика повітряного базування у комбінації з балістикою наземного базування — тут цілком ймовірно для завдавання шкоди інфраструктурі», — пояснив Олег Жданов.

Дата публікації
Кількість переглядів
531
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie