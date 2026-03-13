Росіяни вгатили по порту в Одеській області

Одещина пережила атаку / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Росіяни атакувала ударними безпілотниками портову інфраструктуру Одеської області — пошкоджень зазнав продуктовий склад на території порту.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

«Через ворожий удар виникла пожежа. Рятувальники її оперативно ліквідували. Минулося без загиблих і постраждалих», — зазначив він.

Раніше повідомлялося, що окупанти атакували Миколаїв дронами, поціливши в об’єкт транспортної інфраструктури. Є пошкодження.

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі для ТСН.ua повідомив, що є інформація про активність стратегічної авіації РФ, тому підготовка до атаки цілком імовірна.

Найбільшою загрозою, за його словами, може стати комбінація балістичних ракет повітряного та наземного базування.

«А от балістика повітряного базування у комбінації з балістикою наземного базування — тут цілком ймовірно для завдавання шкоди інфраструктурі», — пояснив Олег Жданов.