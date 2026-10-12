Росіяни вгатили по поштовій логістиці на півдні України: що розтрощив ворог

Пошкоджені логістичні приміщення поштового оператора на Одещині / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

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Російська армія у ніч проти 12 жовтня здійснила чергову атаку на цивільну інфраструктуру Одеської області, завдавши удару по об’єкту поштового оператора. Унаслідок удару пошкоджено будівлю та обладнання.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Російські військові атакували логістичні приміщення поштового оператора на півдні Одеської області. Унаслідок удару пошкоджено фасад будівлі, скління та обладнання.

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За попередньою інформацією, люди не постраждали. Наразі на місці працюють відповідні служби та тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.

Нагадаємо, напередодні росіяни завдали ударів по Івано-Франківську: загинули троє людей, ще троє дістали поранення. У місті пошкоджено цивільну інфраструктуру та одну будівлю. Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух реактивного дрона о 19:09, а вже за 5 хвилин пролунала серія вибухів.

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