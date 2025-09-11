ТСН у соціальних мережах

563
1 хв

Росіяни вгатили по собору у Сумах: що відомо

Собор, у який поцілили окупанти, є символом Сум.

Собор, атакований у Сумах

Росіяни 11 вересня вчергове атакували Суми. Ворожий безпілотник влучив у собор.

Про це повідомляє начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Які наслідки атаки

За даними ОВА, внаслідок прильоту російського дрона є пошкодження. Наразі інформація про наявність постраждалих уточнюється.

На місці удару зараз працюють відповідні служби, обстеження території триває.

Відомо, що Свято-Воскресенський кафедральний собор ПЦУ — найстаріша кам’яна будівля Сум. Це пам’ятка архітектури національного значення.

«Атака по такій святині — ще одне свідчення цинічних злочинів Росії проти цивільних і нашої культурної спадщини», — наголосив Григоров.

Нагадаємо, в ніч проти 11 вересня у Сумах було чутно вибухи, про це повідомили кореспонденти “Суспільного”.

Пізніше кореспонденти видання повідомили про повторні вибухи у місті.

Раніше моніторингові канали повідомляли що в районі Сум фіксуються ворожі ударні безпілотники.

563
