Росіяни вгатили по собору у Сумах: що відомо
Собор, у який поцілили окупанти, є символом Сум.
Росіяни 11 вересня вчергове атакували Суми. Ворожий безпілотник влучив у собор.
Про це повідомляє начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
Які наслідки атаки
За даними ОВА, внаслідок прильоту російського дрона є пошкодження. Наразі інформація про наявність постраждалих уточнюється.
На місці удару зараз працюють відповідні служби, обстеження території триває.
Відомо, що Свято-Воскресенський кафедральний собор ПЦУ — найстаріша кам’яна будівля Сум. Це пам’ятка архітектури національного значення.
«Атака по такій святині — ще одне свідчення цинічних злочинів Росії проти цивільних і нашої культурної спадщини», — наголосив Григоров.
Нагадаємо, в ніч проти 11 вересня у Сумах було чутно вибухи, про це повідомили кореспонденти “Суспільного”.
Пізніше кореспонденти видання повідомили про повторні вибухи у місті.
Раніше моніторингові канали повідомляли що в районі Сум фіксуються ворожі ударні безпілотники.