Росіяни вгатили по центральній області України: є жертви, куди влучив ворог

Атака на Україну / © ТСН

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У ніч проти 10 листопада російські загарбники атакували Вінницьку область. Внаслідок ударів загинули двоє людей, зафіксовані руйнування.

Про це повідомили очільниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна та секретар Ладижинської міської ради Олександр Коломієць.

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Ворог атакував цивільне підприємство у Вінницькій області, через це загинули двоє людей. Заболотна висловила співчуття рідним і близьким загиблих.

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За її словами, на підприємстві зафіксовано руйнування. Також пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури.

Коломієць повідомив, що від 10 листопада у Ладижинські громаді оголошено триденну жалобу.

Наразі над ліквідацією наслідків ворожих ударів працюють усі служби.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Київську область загинула людина (у Вишгородському районі), ще дев’ятеро поранені, зокрема дитина. Постраждали Вишгородський, Бориспільський, Бучанський, Броварський, Обухівський та Білоцерківський райони, де пошкоджено житлові будинки, склади, адміністративну будівлю, авто та об’єкти енергетики.

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Уранці 10 листопада окупанти атакували Кропивницький, влучивши по цивільній інфраструктурі. Удар припав по торговельній мережі — ймовірно, будівельному гіпермаркету «Епіцентр». Виникла масштабна пожежа з густим чорним димом.

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