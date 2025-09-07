ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1294
Час на прочитання
1 хв

Росіяни вгатили по центру Сум: які наслідки

Через російський обстріл Сум є поранена людина.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Удар по Сумах 7 вересня

Удар по Сумах 7 вересня

Вдень 7 вересня ударний дрон РФ знову атакував центр Сум. Удар припав на площу Незалежності.

Про це повідомляє голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Як зазначається, внаслідок обстрілу поранена 60-річна жінка. Вона перебувала неподалік від місця влучання. Потерпілу доставили до лікарні для обстеження.

«Пошкоджена будівля Сумської ОДА. На місці працюють усі необхідні служби, з’ясовуються наслідки атаки», — йдеться у повідомленні.

Мешканців попередили, що загроза повторних ударів зберігається. Тож не слід ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Раніше, пізно ввечері 6 вересня, Росія атакувала наметовий табір цивільних у передмісті Путивльської громади на Сумщині. На жаль, через російську агресію загинула людина. Це — 51-річна жінка, яка дістала уламкове поранення.

Також відомо, що поранені 7 людей, серед них — 8-річний хлопчик і його батьки. Усі вони госпіталізовані.

Наразі постраждалим надають медичну допомогу, стан — середньої тяяжкості.

Дата публікації
Кількість переглядів
1294
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie