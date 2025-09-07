- Дата публікації
Росіяни вгатили по центру Сум: які наслідки
Через російський обстріл Сум є поранена людина.
Вдень 7 вересня ударний дрон РФ знову атакував центр Сум. Удар припав на площу Незалежності.
Про це повідомляє голова Сумської ОВА Олег Григоров.
Як зазначається, внаслідок обстрілу поранена 60-річна жінка. Вона перебувала неподалік від місця влучання. Потерпілу доставили до лікарні для обстеження.
«Пошкоджена будівля Сумської ОДА. На місці працюють усі необхідні служби, з’ясовуються наслідки атаки», — йдеться у повідомленні.
Мешканців попередили, що загроза повторних ударів зберігається. Тож не слід ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Раніше, пізно ввечері 6 вересня, Росія атакувала наметовий табір цивільних у передмісті Путивльської громади на Сумщині. На жаль, через російську агресію загинула людина. Це — 51-річна жінка, яка дістала уламкове поранення.
Також відомо, що поранені 7 людей, серед них — 8-річний хлопчик і його батьки. Усі вони госпіталізовані.
Наразі постраждалим надають медичну допомогу, стан — середньої тяяжкості.