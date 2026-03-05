ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
675
Час на прочитання
1 хв

Росіяни вгатили по вантажному поїзду в одній із областей: є поранені

Ворог продовжує терор проти цивільної логістики і намагається підірвати економіку України.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Атака російськими дронами

Атака російськими дронами / © ТСН.ua

У Дніпропетровській області 5 березня російський дрон влучив у вантажний поїзд. Через удар машиніст і його помічник дістали поранення.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

За інформацією відомства, напередодні російський ударний безпілотник атакував цивільне торговельне судно, яке залишало український порт і прямувало морським коридором. Унаслідок удару один із членів екіпажу дістав поранення — йому оперативно надали медичну допомогу.

Того ж вечора дрони вдарили по залізничній станції в Одеській області. Внаслідок атаки пошкоджено кілька вагонів, однак постраждалих немає.

Вранці наступного дня російські сили атакували залізничну інфраструктуру у Дніпровському регіоні. Безпілотник влучив у електровоз вантажного поїзда під час його руху. Поранення дістали машиніст і його помічник, медики надали їм необхідну допомогу.

«Атаки росії на транспортну інфраструктуру та судноплавство — це продовження терору проти цивільної логістики і намагання підірвати економіку України та глобальну продовольчу безпеку», — наголосили в Мінрозвитку громад.

Атака на Дніпропетровську область

Нагадаємо, у ніч проти 5 березня Росія масовано атакувала Кривий Ріг та Дніпропетровську область «Шахедами», артилерією й авіабомбами. У місті пошкоджено об’єкти інфраструктури, дитсадок та приватні будинки; виникли пожежі. Минулося без жертв. Також під ударом опинилися Кам’янський район, де двоє чоловіків дістали поранення, Синельниківщина та Нікопольщина, де руйнувань зазнали житловий сектор і транспортна інфраструктура.

Дата публікації
Кількість переглядів
675
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie