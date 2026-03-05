Росіяни вгатили по вантажному поїзду в одній із областей: є поранені

Атака російськими дронами / © ТСН.ua

У Дніпропетровській області 5 березня російський дрон влучив у вантажний поїзд. Через удар машиніст і його помічник дістали поранення.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

За інформацією відомства, напередодні російський ударний безпілотник атакував цивільне торговельне судно, яке залишало український порт і прямувало морським коридором. Унаслідок удару один із членів екіпажу дістав поранення — йому оперативно надали медичну допомогу.

Того ж вечора дрони вдарили по залізничній станції в Одеській області. Внаслідок атаки пошкоджено кілька вагонів, однак постраждалих немає.

Вранці наступного дня російські сили атакували залізничну інфраструктуру у Дніпровському регіоні. Безпілотник влучив у електровоз вантажного поїзда під час його руху. Поранення дістали машиніст і його помічник, медики надали їм необхідну допомогу.

«Атаки росії на транспортну інфраструктуру та судноплавство — це продовження терору проти цивільної логістики і намагання підірвати економіку України та глобальну продовольчу безпеку», — наголосили в Мінрозвитку громад.

Атака на Дніпропетровську область

Нагадаємо, у ніч проти 5 березня Росія масовано атакувала Кривий Ріг та Дніпропетровську область «Шахедами», артилерією й авіабомбами. У місті пошкоджено об’єкти інфраструктури, дитсадок та приватні будинки; виникли пожежі. Минулося без жертв. Також під ударом опинилися Кам’янський район, де двоє чоловіків дістали поранення, Синельниківщина та Нікопольщина, де руйнувань зазнали житловий сектор і транспортна інфраструктура.