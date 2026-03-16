Росіяни вгатили по великому обласному центру: які наслідки "прильотів"

Російські війська атакували Харків дронами «Шахед» уранці 16 березня. Влучання зафіксовані у Шевченківському та Київському районах.

Про це повідомили міський голова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Росіяни завдали удару «Шахедом» по Шевченківському району Харкова, поранивши щонайменше одну людину.

Ще одне влучання дрона зафіксовано у Київському районі міста. На місце виїхали відповідні служби.

«Другий удар прийшовся по межі Київського та Шевченківського районів. Пошкоджено транспортну інфраструктуру. Щодо постраждалих — наразі інформація не надходила», — додав трішки пізніше Терехов.

«Внаслідок ворожого обстрілу Харкова є постраждалий. 34-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес. Медики надають усю необхідну допомогу», — поінформував своєю чергою Синєгубов.

Нагадаємо, у ніч проти 16 березня у Київському районі Харкова зафіксували влучання ворожого «Шахеда», про що повідомив Терехов після попереджень Повітряних сил про рух групи БпЛА в напрямку міста.

Зауважимо, 16 березня російські окупанти атакували Запоріжжя: сталося займання та знеструмлено понад 7500 абонентів. Відновлення енергопостачання фахівці розпочнуть за умови безпеки. Загалом за добу ворог завдав 710 ударів по 34 населених пунктах області.