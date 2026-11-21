Поїзд — фото ілюстративне / © Укрзалізниця

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Російські війська атакували залізничну інфраструктуру Житомирської області. Під удар потрапив вокзал в Овруцькій громаді. Внаслідок обстрілу одна людина дістала поранення, на місці влучання виникла пожежа.

Про наслідки атаки повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

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Обстріл Житомирщини: росіяни вдарили по залізничному вокзалу в Овручі

За даними Бунечка, російська атака була спрямована на об’єкт залізничної інфраструктури в Овруцькій громаді.

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Внаслідок обстрілу поранення дістала одна людина. Бригада екстреної медичної допомоги доправила постраждалого до лікарні, де йому надають необхідну допомогу.

«Ворог знову атакував Житомирщину. Цього разу під ударом опинився залізничний вокзал в Овруцькій громаді. Внаслідок ворожої атаки постраждала одна людина. Медики оперативно госпіталізували постраждалого до лікувального закладу, де йому надають необхідну допомогу», — зазначив Віталій Бунечко.

Атака на Овруцьку громаду: пожежу на вокзалі ліквідували рятувальники

Після влучання на території залізничного об’єкта виникла пожежа. До ліквідації загоряння залучили підрозділи ДСНС.

За словами Бунечка, станом на 17:00 рятувальники повністю ліквідували пожежу.

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«На місці удару виникла пожежа. Завдяки злагодженим діям підрозділів ДСНС станом на 17:00 загоряння повністю ліквідовано. Дякую рятувальникам, медикам та всім службам, які оперативно відреагували на наслідки ворожої атаки», — підкреслив очільник Житомирської ОВА.

Нагадаємо, 21 листопада російські війська також атакували залізничний вокзал у місті Кролевець Сумської області. Удару завдали безпілотником, який влучив у тепловоз на території вокзалу. Внаслідок атаки поранення дістали троє людей: двоє чоловіків віком 40 та 44 роки, а також 37-річна жінка.

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