Росіяни вгатили по залізниці на Запоріжжі: які наслідки (фото)

Пошкоджений ворожим ударом тепловоз у Запорізькій області / © Міністерство розвитку громад та територій України

Російські війська вранці 2 лютого здійснили чергову атаку на цивільну інфраструктуру «Укрзалізниц»і, спрямувавши безпілотник на тепловоз у Запорізькій області. На щастя, минулося без жертв.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад і територій України.

У Запорізькій області російські окупанти вдарили безпілотником по тепловозу, що перебував на станції. Під час обстрілу локомотивна бригада перебувала в укритті, тож минулося без згиблих і постраждалих.

«Залізниця виконує критично важливу функцію з перевезення пасажирів, гуманітарних і життєво необхідних для економіки вантажів. Усвідомлюючи це, ворог цілеспрямовано завдає ударів по залізниці», — наголосили в міністерстві.

Там додали, що «Укрзалізниця» в оперативному режимі усуває наслідки атак та продовжує підтримувати безперебійну роботу залізничного сполучення.

Подібні удари — системна тактика тиску з боку РФ на цивільну логістику України та ключові елементи життєзабезпечення країни.

Наслідки атаки на залізницю у Запорізькій області / © Міністерство розвитку громад та територій України

Атаки РФ на «Укрзалізницю»

30 січня російські загарбники атакували 7 залізничних об’єктів, зокрема станцію Синельникове на Дніпропетровщині, пошкодивши електропоїзди, вантажні вагони, колії та будівлі. Через руйнування було обмежено рух між Дніпром і Запоріжжям. «Укрзалізниця» до 3 лютого скоротила маршрути приміських поїздів напрямку Чаплине до станції Письменна.

