ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
44
Час на прочитання
1 хв

Росіяни вгатили по залізниці на Запоріжжі: які наслідки (фото)

Окупанти цілеспрямовано намагаються паралізувати українську логістику, атакуючи залізничні станції.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Пошкоджений ворожим ударом тепловоз у Запорізькій області

Пошкоджений ворожим ударом тепловоз у Запорізькій області / © Міністерство розвитку громад та територій України

Російські війська вранці 2 лютого здійснили чергову атаку на цивільну інфраструктуру «Укрзалізниц»і, спрямувавши безпілотник на тепловоз у Запорізькій області. На щастя, минулося без жертв.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад і територій України.

У Запорізькій області російські окупанти вдарили безпілотником по тепловозу, що перебував на станції. Під час обстрілу локомотивна бригада перебувала в укритті, тож минулося без згиблих і постраждалих.

«Залізниця виконує критично важливу функцію з перевезення пасажирів, гуманітарних і життєво необхідних для економіки вантажів. Усвідомлюючи це, ворог цілеспрямовано завдає ударів по залізниці», — наголосили в міністерстві.

Там додали, що «Укрзалізниця» в оперативному режимі усуває наслідки атак та продовжує підтримувати безперебійну роботу залізничного сполучення.

Подібні удари — системна тактика тиску з боку РФ на цивільну логістику України та ключові елементи життєзабезпечення країни.

Наслідки атаки на залізницю у Запорізькій області / © Міністерство розвитку громад та територій України

Наслідки атаки на залізницю у Запорізькій області / © Міністерство розвитку громад та територій України

Наслідки атаки на залізницю у Запорізькій області / © Міністерство розвитку громад та територій України

Наслідки атаки на залізницю у Запорізькій області / © Міністерство розвитку громад та територій України

Атаки РФ на «Укрзалізницю»

30 січня російські загарбники атакували 7 залізничних об’єктів, зокрема станцію Синельникове на Дніпропетровщині, пошкодивши електропоїзди, вантажні вагони, колії та будівлі. Через руйнування було обмежено рух між Дніпром і Запоріжжям. «Укрзалізниця» до 3 лютого скоротила маршрути приміських поїздів напрямку Чаплине до станції Письменна.

Новина доповнюється
Дата публікації
Кількість переглядів
44
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie