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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росіяни вгатили по житлових будинках — почалися пожежі (фото)

Після удару почалася пожежа на площі 300 кв. метрів. Постраждали п’ятеро осіб.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Рятувальник на місці пожежі

Рятувальник на місці пожежі / © ДСНС

Уночі росіяни завдали удару БпЛА по приватному сектору в Основ’янському районі Харкова. За останніми даними, постражадли п’ятеро осіб.

Про це повідомили у ДСНС.

«Загорілися дах житлового будинку та надвірні забудови на загальній площі 300 кв. м. Пожежу ліквідовано. Загалом пошкоджено близько 10 приватних будинків, господарчі споруди й автомобіль», — йдеться у повідомленні.

На місці ворожого удару / © ДСНС

На місці ворожого удару / © ДСНС

На місці удару працювали рятувальники та психологи ДСНС, а також медики, правоохоронці та комунальні служби.

/ © ДСНС

© ДСНС

Нагадаємо, вдень російська армія вкотре атакувала Дніпро. Під удар потрапив об’єкт критичної інфраструктури. Зауважимо, окупанти і вранці били по Дніпру. Як інформував керівник ОВА Ганжа, було поранено 70-річну жінку. Її доправили до лікарні у стані середньої тяжкості. У місті також було пошкоджено кілька багатоповерхівок. Вибухова хвиля вибила вікна та понівечила балкони.

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