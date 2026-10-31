Рятувальник на місці пожежі / © ДСНС

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Уночі росіяни завдали удару БпЛА по приватному сектору в Основ’янському районі Харкова. За останніми даними, постражадли п’ятеро осіб.

Про це повідомили у ДСНС.

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«Загорілися дах житлового будинку та надвірні забудови на загальній площі 300 кв. м. Пожежу ліквідовано. Загалом пошкоджено близько 10 приватних будинків, господарчі споруди й автомобіль», — йдеться у повідомленні.

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На місці ворожого удару / © ДСНС

На місці удару працювали рятувальники та психологи ДСНС, а також медики, правоохоронці та комунальні служби.

© ДСНС

Нагадаємо, вдень російська армія вкотре атакувала Дніпро. Під удар потрапив об’єкт критичної інфраструктури. Зауважимо, окупанти і вранці били по Дніпру. Як інформував керівник ОВА Ганжа, було поранено 70-річну жінку. Її доправили до лікарні у стані середньої тяжкості. У місті також було пошкоджено кілька багатоповерхівок. Вибухова хвиля вибила вікна та понівечила балкони.

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