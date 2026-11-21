На місці удару / © ДСНС

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Росіяни атакували ударним безпілотником п’ятиповерховий житловий будинок у селищі Солоницівка Харківської області. Понад 10 осіб постраждали, серед них є діти.

Про це повідомили у ДСНС.

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«11 людей постраждало, серед них — 2 дітей, внаслідок російської атаки. Виникла пожежа на площі 250 кв. м. Горіли квартири на 4-му та 5-му поверхах, а також частина технічного поверху», — йдеться у повідомленні.

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На місці удару / © ДСНС

Крім того, пошкоджено інші багатоповерхові та приватні житлові будинки, дачні споруди й легкові автомобілі.



На місці працювали підрозділи ДСНС та всі відповідні служби.

На місці атаки / © ДСНС

Нагадаємо, російські війська атакували Запоріжжя. Під удар потрапив дитячий садок, а в розташованому поруч п’ятиповерховому будинку загорілася квартира.

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