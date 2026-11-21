- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 616
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіяни вгатили просто по житловій багатоповерхівці — перші деталі та фото
Під час атаки виникла пожежа на площі 250 кв. м. Горіли квартири на 4-му та 5-му поверхах.
Росіяни атакували ударним безпілотником п’ятиповерховий житловий будинок у селищі Солоницівка Харківської області. Понад 10 осіб постраждали, серед них є діти.
Про це повідомили у ДСНС.
«11 людей постраждало, серед них — 2 дітей, внаслідок російської атаки. Виникла пожежа на площі 250 кв. м. Горіли квартири на 4-му та 5-му поверхах, а також частина технічного поверху», — йдеться у повідомленні.
Крім того, пошкоджено інші багатоповерхові та приватні житлові будинки, дачні споруди й легкові автомобілі.
На місці працювали підрозділи ДСНС та всі відповідні служби.
Нагадаємо, російські війська атакували Запоріжжя. Під удар потрапив дитячий садок, а в розташованому поруч п’ятиповерховому будинку загорілася квартира.