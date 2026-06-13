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Росіяни вгатили "Шахедами" по обласному центру — перші подробиці
Миколаїв пережив нічну атаку — ворог бив ударними безпілотниками.
Уночі окупанти ударили «Шахедами» по Миколаєву. За останніми даними, є поранені.
Про це повідомив очільник ОВА Віталій Кім.
«Унаслідок атаки „Шахедів“ поранення отримали двоє людей — 44-річна жінка та 25-річний чоловік. Їх госпіталізовано. Також гостру реакцію на стрес зазнав 10-річний хлопчик, медичну допомогу йому надали на місці. Пошкоджено приватний будинок», — зазначив він.
Раніше повідомлялося, що у Сумському районі внаслідок ворожого удару безпілотником по господарству в Садівській громаді постраждали люди та загинула худоба.
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