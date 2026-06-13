Місто оговтується від атаки / © Associated Press

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Уночі окупанти ударили «Шахедами» по Миколаєву. За останніми даними, є поранені.

Про це повідомив очільник ОВА Віталій Кім.

«Унаслідок атаки „Шахедів“ поранення отримали двоє людей — 44-річна жінка та 25-річний чоловік. Їх госпіталізовано. Також гостру реакцію на стрес зазнав 10-річний хлопчик, медичну допомогу йому надали на місці. Пошкоджено приватний будинок», — зазначив він.

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Раніше повідомлялося, що у Сумському районі внаслідок ворожого удару безпілотником по господарству в Садівській громаді постраждали люди та загинула худоба.

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