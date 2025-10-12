ТСН у соціальних мережах

82
1 хв

Росіяни вгатили вночі по Україні і продовжили зрання — деталі від Повітряних сил

Уночі українські міста знову перебували під ворожою атакою. У регіонах працювала ППО.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
РФ тероризує українців

РФ тероризує українців / © Getty Images

У ніч проти 12 жовтня росіяни знову влаштували повітряну атаку по Україні — випустили понад 100 ударних дронів та ракету.

Про деталі повідомили у Повітряних силах України.

«Противник атакував 118-ма ударними БпЛА типу „Shahed“ і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямкі, а також керованою авіаційною ракетою Х-31», — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 103 ворожц БпЛА типу «Shahed» і дрони-імітатори різних типів на півночі, сході та півдні країни.

«Зафіксовано влучання 1 ракети та 15 ударних БпЛА на 10 локаціях. Атака триває — на півночі та сході зайшли нові групи ударних БпЛА», — додали у відомстві.

Раніше повідомлялося, що зранку, 12 жовтня 2025 року, у Києві та інших областях оголошена повітряна тривога. Є загроза застосування БпЛА.

