Росіяни від ночі атакують одну з областей на півдні: знову є "прильоти"

Рятувальники.

Зранку у п’ятницю, 10 квітня, російська армія знову атакувала Одеську область ударними безпілотниками. Під прицілом опинилися порти.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Ворог продовжує атакувати портову інфраструктуру Одещини ударними безпілотниками. Постраждалих немає. Триває ліквідація наслідків", — наголосив чиновник.

З його слів, зранку на території порту було зафіксовано ураження резервуару. Стався витік олії. Займання не сталося, наголосив Кіпер.

Атака на Одесу 10 квітня

Російські безпілотники всю ніч масовано атакували Одесу. Росіяни били по енергетичній та портовій інфраструктурі регіону. За даними влади, минулося без потерпілих. Втім, було пошкоджено важливі об’єкти.

Зокрема, в Одеській області РФ атакувала великі енергооб’єкти. Окупанти вдарили по двох великих енергетичних об’єктах ДТЕК на півдні. Інфраструктура зазнала значних руйнувань. Тисячі людей залишилися без електрики.