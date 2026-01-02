- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 87
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіяни від ранку безперервно гатять по обʼєктах теплогенерації у Херсоні
Влада попереджає, що у місті можуть виникнути перебої з опаленням.
Від самого ранку, 2 січня, один з обʼєктів теплогенерації у Херсоні перебуває під ударами росіян. Внаслідок прильотів можливі перебої з теплопостачанням у місті.
Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.
«Мета ворога очевидна — цілеспрямованими ударами по цивільній інфраструктурі вони намагаються залишити Херсон узимку без тепла», — зазначив він.
Своєю чергою очільник МВА Ярослав Шанько повідомив, що Дніпровський район частково знеструмлено. Також є загиблий — це 51-річний чоловік.
Нагадаємо, внаслідок нової атаки російських загарбників на херсонську ТЕЦ станція зазнала серйозних пошкоджень, також постраждала одна з працівниць. Про це у неділю, 28 грудня, повідомив голова правління НАК Нафтогаз України Сергій Корецький.
«Херсонська ТЕЦ була єдиним джерелом тепла для десятків тисяч квартир у місті. Ворог атакує станцію ледь не щодня», — повідомив Корецький.
Наразі НАК «Нафтогаз України» координує свої дії з місцевою владою, щоб забезпечити людей резервним теплопостачанням.
4 грудня НАК «Нафтогаз України» заявив, що після чергової цілеспрямованої атаки Херсонська ТЕЦ практично знищена.
«Херсонська ТЕЦ — виключно цивільний об’єкт. Її єдине призначення — забезпечення тепла в будинках містян», — наголошували у «Нафтогаз».
Попри це російські загарбники системно атакують підприємство.