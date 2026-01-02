ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
87
1 хв

Росіяни від ранку безперервно гатять по обʼєктах теплогенерації у Херсоні

Влада попереджає, що у місті можуть виникнути перебої з опаленням.

Анастасія Павленко
РФ тероризує Херсон

РФ тероризує Херсон / © Getty Images

Від самого ранку, 2 січня, один з обʼєктів теплогенерації у Херсоні перебуває під ударами росіян. Внаслідок прильотів можливі перебої з теплопостачанням у місті.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

«Мета ворога очевидна — цілеспрямованими ударами по цивільній інфраструктурі вони намагаються залишити Херсон узимку без тепла», — зазначив він.

Своєю чергою очільник МВА Ярослав Шанько повідомив, що Дніпровський район частково знеструмлено. Також є загиблий — це 51-річний чоловік.

Нагадаємо, внаслідок нової атаки російських загарбників на херсонську ТЕЦ станція зазнала серйозних пошкоджень, також постраждала одна з працівниць. Про це у неділю, 28 грудня, повідомив голова правління НАК Нафтогаз України Сергій Корецький.

«Херсонська ТЕЦ була єдиним джерелом тепла для десятків тисяч квартир у місті. Ворог атакує станцію ледь не щодня», — повідомив Корецький.

Наразі НАК «Нафтогаз України» координує свої дії з місцевою владою, щоб забезпечити людей резервним теплопостачанням.

4 грудня НАК «Нафтогаз України» заявив, що після чергової цілеспрямованої атаки Херсонська ТЕЦ практично знищена.

«Херсонська ТЕЦ — виключно цивільний об’єкт. Її єдине призначення — забезпечення тепла в будинках містян», — наголошували у «Нафтогаз».

Попри це російські загарбники системно атакують підприємство.

