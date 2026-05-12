ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1886
Час на прочитання
1 хв

Росіяни відновили атаки по Києву — що відомо про нічний обстріл

Унаслідок падіння уламків БпЛА на дах 16-поверхового житлового будинку на Оболоні, виникла пожежа. Її ліквідували.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Рятувальник

Рятувальник / © Дніпропетровська обласна державна адміністрація

Російські окупанти в ніч проти 12 травня після того, як закінчилося триденне перемир’я, знову повернулися до атак по Києву.

Про наслідки повідомили у поліції.

Під час повітряної тривоги уламки ворожого безпілотника впали на дах 16-поверхівки в Оболонському районі столиці та спричинили пожежу, яку загасили мешканці будинку.

«Унаслідок події ніхто не постраждав. На місці події працює слідчо-оперативна група районного управління, яка документує наслідки ворожої атаки та фіксує пошкодження», — йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки

Наслідки атаки

Нагадаємо, Росія в ніч проти 12 травня здійснила масовану атаку ударними безпілотниками по території України. Велика кількість БпЛА фіксувалася на Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.

Зазначимо, що Україна та РФ домовилися про триденне перемир’я, однак окупанти порушували режим тиші.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
1886
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie