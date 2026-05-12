Рятувальник

Російські окупанти в ніч проти 12 травня після того, як закінчилося триденне перемир’я, знову повернулися до атак по Києву.

Про наслідки повідомили у поліції.

Під час повітряної тривоги уламки ворожого безпілотника впали на дах 16-поверхівки в Оболонському районі столиці та спричинили пожежу, яку загасили мешканці будинку.

«Унаслідок події ніхто не постраждав. На місці події працює слідчо-оперативна група районного управління, яка документує наслідки ворожої атаки та фіксує пошкодження», — йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки

Нагадаємо, Росія в ніч проти 12 травня здійснила масовану атаку ударними безпілотниками по території України. Велика кількість БпЛА фіксувалася на Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.

Зазначимо, що Україна та РФ домовилися про триденне перемир’я, однак окупанти порушували режим тиші.

