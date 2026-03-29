Росіяни вкотре атакували об'єкти "Нафтогазу": що відомо

Росіяни обстріляли об'єкти "Нафтогазу" / © НАК "Нафтогаз України"

Російські окупаційні війська продовжують цілеспрямоване нищення української енергетичної інфраструктури. Протягом минулої доби під ударом безпілотників опинилися виробничі активи Групи Нафтогаз на Сумщині.

Про це йдеться у повідомленні НАК «Нафтогаз України».

Це вже четвертий день поспіль, коли ворог атакує підприємства Групи. Внаслідок влучань на об’єкті у Сумській області зафіксовано суттєві пошкодження, на місці виникла пожежа.

«На щастя, обійшлося без постраждалих. Завдяки злагодженим діям працівників Нафтогазу та підрозділів ДСНС, пожежу вдалося оперативно ліквідувати», — сказав Сергій Корецький, голова правління НАК «Нафтогаз України».

Наразі фахівці займаються оцінкою завданих збитків. Попри системний тиск на енергетичний сектор, Група Нафтогаз продовжує забезпечувати стабільність постачання.

Обстріл України

Російські окупанти у ніч проти 29 березня атакували Україну 442 дронами та ракетою «Кинджал».

Зокрема росіяни атакували Хмельницьку область. Під ударом також був Конотоп на Сумщині. Там російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі та житловому сектору міста.

Також стало відомо, що через обстріл Миколаївщини загинула 13-річна дівчинка.