Росіяни влаштували блекаут у Херсоні та області

Унаслідок обстрілів обласний центр знеструмлено.

Херсон залишився без світла

Херсон залишився без світла / © Getty Images

Херсон та частина області залишилися без світла через масовані удари, які влаштувала Росія.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

«Унаслідок масованих російських ударів по Україні знеструмлено частину Херсонської області, у тому числі — місто Херсон. Зʼясовуємо наслідки. Деталі повідомлю згодом», — зазначив він.

Жителька Дар’ївської громади Галина нам сказала, що світла у селі немає ще від 12 грудня.

«Зрання вже не було світла. Підключили генератори, хто може. Дуже чутно обстріли Херсона», — коротко додала жінка.

Нагадаємо, протягом ночі та зрання росіяни обстрілювали Миколаївщину.

Ворог атакував критичну та промислову інфраструктуру в області. Наразі без електропостачання перебувають населені пункти Баштанського та Миколаївського районів.

