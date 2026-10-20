Росіяни влучили дроном у багатоповерхівку в Сумах: спалахнула пожежа

Пожежа, вогонь / © pixabay.com

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У ніч проти 20 жовтня російські окупанти завдали удару безпілотником по багатоквартирному житловому будинку в Сумах. Після влучання спалахнула пожежа.

Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар у своєму Telegram-каналі.

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За його словами, російський безпілотник влучив у житлову багатоповерхівку в Зарічному районі міста близько 02:00.

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Внаслідок удару в будинку виникла пожежа.

На місці атаки працюють усі відповідні екстрені служби.

Наразі інформації про можливих загиблих чи постраждалих немає. Масштаби пошкоджень та інші наслідки російського удару уточнюються.

Нагадаємо, що раніше росіяни вдарили по Сумах: є загиблі та поранені, серед них — двоє дітей

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