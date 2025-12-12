Росіяни влучили по енергооб'єкту на Одещині: без світла 90 тисяч абонентів

Енергетики / © Associated Press

Вночі, 12 грудня, Росія завдала удару по підстанції ДТЕК в Одеській області.

Про наслідки повідомили в ДТЕК.

«Це вже двадцята підстанція, яка зазнала значних пошкоджень в області. Також під удар потрапив обʼєкт іншої енергетичної компанії. Нам вже вдалося перезаживити 40 тисяч родин через резервні схеми. Ще 90 тисяч тимчасово залишаються без світла», — йдеться у повідомленні компанії.

Нагадаємо, росіяни атакували Одесу — пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури. Комунальні служби прибирають уламки, встановлюють тимчасові конструкції на пошкоджених вікнах та фіксують потреби постраждалих.