Росіяни влучили у величезний склад із ліками на заході України: що відомо

Полиці з ліками / Ілюстративне фото / © ТСН

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Під час чергової атаки безпілотниками на Рівне російські війська влучили у склад компанії «БаДМ». Це вже не перший об’єкт одного з найбільших фармдистриб’юторів України, який опинився під ударом ворога.

Про це повідомила «Економічна правда» з посиланням на учасників фармацевтичного ринку.

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У Рівному під час атаки було влучання у склад одного з найбільших дистриб’юторів лікарських засобів в Україні — компанії «БаДМ». На щастя, люди не постраждали.

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Йдеться про складське приміщення площею 2 370 квадратних метрів, яке компанія відкрила в місті 2012 року.

Це вже не перший об’єкт «БаДМ», який опинився під російським ударом. Зокрема, 14 вересня ворог атакував ще один склад компанії на околиці Одеси. Тоді повідомлялося, що від початку вересня це був уже четвертий склад фармацевтичної продукції, який зазнав атаки.

Крім того, внаслідок російської ракетно-дронової атаки на Дніпро в ніч проти 6 грудня 2025 року був повністю знищений розподільчий центр «БаДМ» площею 43 тисячі квадратних метрів.

Що відомо про «БаДМ»

«БаДМ» є одним із найбільших фармацевтичних дистриб’юторів України. Компанія працює на українському ринку від 1994 року, забезпечуючи аптеки та медичні заклади лікарськими засобами й товарами медичного призначення.

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Як зазначають у самій компанії, «БаДМ» співпрацює більш ніж із 450 виробниками та постачальниками. Її асортимент налічує близько 15 тис. найменувань, а клієнтська мережа охоплює понад 18 тис. аптек і медичних установ по всій країні.

Нагадаємо, у ніч та вранці 18 вересня росіяни масовано атакували західні області України ударними дронами, завдавши чергового удару по Рівному та околицях. Під прицілом ворога опинилися об’єкти цивільної інфраструктури.

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