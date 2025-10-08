ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1893
Час на прочитання
1 хв

Росіяни влучили у завод виробника хумусу Yofi (фото)

Окупанти атакували завод Yofi — це найбільший в Україні виробник хумусу, який займає близько 70% ринку.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Атака на завод виробника хумусу Yofi

Атака на завод виробника хумусу Yofi / © Instagram

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська завдали удару по заводу виробника хумусу Yofi в Україні. Через атаку компанії довелося тимчасово зупинити постачання продукції.

Про це пресслужба Yofi повідомила в Instagram 7 жовтня.

«Нещодавно з нами трапилась сумна подія. Ворог, з яким воює наша країна, завдав ракетного удару по нашому заводу», — йдеться в заяві Yofi.

На щастя, на заводі минулося без постраждалих. Люди встигли вийти за 20 хв. до влучання. Водночас виробництво було суттєво пошкоджено, тож компанія змушена тимчасово призупинити постачання продукції.

Відновлення виробництва вже розпочалося, і Yofi планує відновити постачання хумусу протягом місяця.

Атака на завод виробника хумусу Yofi / © Instagram

Атака на завод виробника хумусу Yofi / © Instagram

Зауважимо, згідно з інформацією «Forbes Україна», київська компанія Yofi домінує на українському ринку хумусу, займаючи приблизно 70%. Її річне виробництво сягає 1200 тонн продукції.

Нагадаємо, у ніч проти 8 жовтня російські загарбники вкотре масовано атакували Україну дронами: запустили 183 БпЛА. Попри роботу протиповітряної оборони, на 22 локаціях сталися «прильоти».

Ворог знову гатив по енергетичних об’єктах, через що у кількох областях є знеструмлення. Також через атаку ускладнено рух поїздів.

Дата публікації
Кількість переглядів
1893
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie