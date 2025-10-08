Росіяни влучили у завод виробника хумусу Yofi (фото)

Атака на завод виробника хумусу Yofi / © Instagram

Російські війська завдали удару по заводу виробника хумусу Yofi в Україні. Через атаку компанії довелося тимчасово зупинити постачання продукції.

Про це пресслужба Yofi повідомила в Instagram 7 жовтня.

«Нещодавно з нами трапилась сумна подія. Ворог, з яким воює наша країна, завдав ракетного удару по нашому заводу», — йдеться в заяві Yofi.

На щастя, на заводі минулося без постраждалих. Люди встигли вийти за 20 хв. до влучання. Водночас виробництво було суттєво пошкоджено, тож компанія змушена тимчасово призупинити постачання продукції.

Відновлення виробництва вже розпочалося, і Yofi планує відновити постачання хумусу протягом місяця.

Атака на завод виробника хумусу Yofi / © Instagram

Зауважимо, згідно з інформацією «Forbes Україна», київська компанія Yofi домінує на українському ринку хумусу, займаючи приблизно 70%. Її річне виробництво сягає 1200 тонн продукції.

Нагадаємо, у ніч проти 8 жовтня російські загарбники вкотре масовано атакували Україну дронами: запустили 183 БпЛА. Попри роботу протиповітряної оборони, на 22 локаціях сталися «прильоти».

Ворог знову гатив по енергетичних об’єктах, через що у кількох областях є знеструмлення. Також через атаку ускладнено рух поїздів.