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Росіяни влучили в електровоз на Дніпропетровщині: є загиблий
Ворожий удар забрав життя залізничника, його помічник поранений.
Під час атаки на Дніпропетровську область російські окупанти влучили в електровоз і вбили машиніста.
Про це повідомила «Укрзалізниця».
В компанії заявили про «трагічні новини зранку для всієї залізничної родини». У Дніпропетровській області загарбники поцілили у електровоз.
Машиніст електровоза загинув, його помічник отримав поранення, але перебуває у стабільному стані.
«Ми глибоко співчуваємо родині загиблого і будемо поруч в цей складний для них момент», — зазначили в «Укрзалізниці».
Нагадаємо, у ніч проти 18 липня російська армія атакувала безпілотниками Павлоградський район Дніпропетровщини. Загинув чоловік, ще двоє людей постраждали. Було пошкоджене транспортне підприємство.