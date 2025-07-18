Росіяни влучили в електровоз на Дніпропетровщині: є загиблий

Електровози / © УНІАН

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Під час атаки на Дніпропетровську область російські окупанти влучили в електровоз і вбили машиніста.

Про це повідомила «Укрзалізниця».

В компанії заявили про «трагічні новини зранку для всієї залізничної родини». У Дніпропетровській області загарбники поцілили у електровоз.

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Машиніст електровоза загинув, його помічник отримав поранення, але перебуває у стабільному стані.

«Ми глибоко співчуваємо родині загиблого і будемо поруч в цей складний для них момент», — зазначили в «Укрзалізниці».

Нагадаємо, у ніч проти 18 липня російська армія атакувала безпілотниками Павлоградський район Дніпропетровщини. Загинув чоловік, ще двоє людей постраждали. Було пошкоджене транспортне підприємство.