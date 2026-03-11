Росіяни влупили дроном по маршрутці в Херсоні: багато поранених (фото, відео)

Атакована російським дроном маршрутка в Херсоні / © Херсонська ОВА

Російські війська 11 березня у Херсоні атакували дроном маршрутку з людьми. Внаслідок прямого влучання постраждали 10 людей, серед яких опинився підліток.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Опівдні російські загарбники знову цілеспрямовано вдарили безпілотником по маршрутці у Дніпровському районі Херсона.

«Посеред білого дня російські терористи спрямували безпілотник на автобус, у якому їхали люди. Вони бачили, кого беруть під приціл, і свідомо завдали удару«, — зазначив очільник ОВА.

У результаті влучання транспортний було повністю знищено. Станом на зараз відомо про 10 постраждалих, серед яких — 17-річний підліток.

До лікарні госпіталізували жінок віком 49, 64, 58, 37, 45 і 57 років, а також чоловіків віком 41, 48 та 60 років. Щонайменше одна з постраждалих перебуває у тяжкому стані. Підлітку медики швидкої допомоги надали допомогу на місці.

Удар дроном по маршрутці Херсоні (5 фото) © Херсонська ОВА © Херсонська ОВА © Херсонська ОВА © Херсонська ОВА © Херсонська ОВА

Прокудін також оприлюднив відео, на якому зафіксовані перші хвилини після удару російського дрона по маршрутці.

Нагадаємо, 21 лютого російські окупанти також атакували дроном маршрутку в Херсоні, скинувши вибухівку на транспорт. Тоді поранення отримав 71-річний водій. Також постраждали дві пасажирки: 62-річна жінка з уламковим пораненням руки та 42-річна жінка із контузією та черепно-мозковою травою.

До слова, у березні в Херсоні на вулиці Костя Гордієнка виявили протипіхотні міни. Поліція закликала оминати цей район, оскільки територія мінування може бути більшою.