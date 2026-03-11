- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 494
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіяни влупили дроном по маршрутці в Херсоні: багато поранених (фото, відео)
Російські окупанти свідомо обрали ціллю транспорт із людьми у Херсоні - удар повністю знищив маршрутку.
Російські війська 11 березня у Херсоні атакували дроном маршрутку з людьми. Внаслідок прямого влучання постраждали 10 людей, серед яких опинився підліток.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Опівдні російські загарбники знову цілеспрямовано вдарили безпілотником по маршрутці у Дніпровському районі Херсона.
«Посеред білого дня російські терористи спрямували безпілотник на автобус, у якому їхали люди. Вони бачили, кого беруть під приціл, і свідомо завдали удару«, — зазначив очільник ОВА.
У результаті влучання транспортний було повністю знищено. Станом на зараз відомо про 10 постраждалих, серед яких — 17-річний підліток.
До лікарні госпіталізували жінок віком 49, 64, 58, 37, 45 і 57 років, а також чоловіків віком 41, 48 та 60 років. Щонайменше одна з постраждалих перебуває у тяжкому стані. Підлітку медики швидкої допомоги надали допомогу на місці.
Удар дроном по маршрутці Херсоні (5 фото)
Прокудін також оприлюднив відео, на якому зафіксовані перші хвилини після удару російського дрона по маршрутці.
Нагадаємо, 21 лютого російські окупанти також атакували дроном маршрутку в Херсоні, скинувши вибухівку на транспорт. Тоді поранення отримав 71-річний водій. Також постраждали дві пасажирки: 62-річна жінка з уламковим пораненням руки та 42-річна жінка із контузією та черепно-мозковою травою.
До слова, у березні в Херсоні на вулиці Костя Гордієнка виявили протипіхотні міни. Поліція закликала оминати цей район, оскільки територія мінування може бути більшою.