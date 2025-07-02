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Росіяни вночі атакували Харківщину: є загиблий та потерпілі
Через російську атаку спалахнули складські приміщення, сіно в тюках та два мікроавтобуси на території сільгосппідприємства.
Стали відомі наслідки ворожої атаки БпЛА на Куп’янський район Харківщини.
Про це очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив у Телеграмі.
с. Борівське, внаслідок обстрілу (попередньо 5 БпЛА типу «Герань-2») спалахнули складські приміщення, сіно в тюках та два мікроавтобуси на території сільгосппідприємства. Площа пожежі, яка наразі локалізована, сягнула 800 м.кв.
На жаль, є загиблий та поранений.
с. Волоська Балаклія, внаслідок обстрілу (попередньо 5 БпЛА типу «Герань-2») горіли конструктивні елементи складського приміщення на території сільгосппідприємства. Наразі пожежа ліквідована.
Обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, що Україну атакують безпілотники РФ: названа траєкторія руху.