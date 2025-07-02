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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росіяни вночі атакували Харківщину: є загиблий та потерпілі

Через російську атаку спалахнули складські приміщення, сіно в тюках та два мікроавтобуси на території сільгосппідприємства.

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Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Пожежа, вогонь

Пожежа, вогонь / © pixabay.com

Стали відомі наслідки ворожої атаки БпЛА на Куп’янський район Харківщини.

Про це очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив у Телеграмі.

  • с. Борівське, внаслідок обстрілу (попередньо 5 БпЛА типу «Герань-2») спалахнули складські приміщення, сіно в тюках та два мікроавтобуси на території сільгосппідприємства. Площа пожежі, яка наразі локалізована, сягнула 800 м.кв. 

На жаль, є загиблий та поранений. 

с. Волоська Балаклія, внаслідок обстрілу (попередньо 5 БпЛА типу «Герань-2») горіли конструктивні елементи складського приміщення на території сільгосппідприємства. Наразі пожежа ліквідована. 

Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, що Україну атакують безпілотники РФ: названа траєкторія руху.

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