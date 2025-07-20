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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
816
Час на прочитання
1 хв

Росіяни вночі вгатили по Україні "Шахедами" — і це ще не все

Окупанти від ночі б’ють по Україні, у низці регіонів працювала ППО. Атака ще триває.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
РФ щодня гатить по Україні

РФ щодня гатить по Україні / © Getty Images

У ніч проти 20 липня росіяни тероризували українців — випустили ударні безпілотники.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

«Противник атакував 57-ма ударними БпЛА типу „Shahed“ і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків. Атаковано Запоріжжя та прифронтові території Донецької, Харківської, Сумської, Дніпропетровської областей», — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 18 ворожих БпЛА типу «Shahed» (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни.

Крім того, 7 БпЛА — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання 32 БпЛА у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

«Ворожа атака триває — нова хвиля „Шахедів“ прямує з північно-східного напрямку», — додали у відомстві.

Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі є руйнування та постраждалі після атаки окупантів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
816
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