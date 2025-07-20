РФ щодня гатить по Україні / © Getty Images

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У ніч проти 20 липня росіяни тероризували українців — випустили ударні безпілотники.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

«Противник атакував 57-ма ударними БпЛА типу „Shahed“ і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків. Атаковано Запоріжжя та прифронтові території Донецької, Харківської, Сумської, Дніпропетровської областей», — йдеться у повідомленні.

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За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 18 ворожих БпЛА типу «Shahed» (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни.

Крім того, 7 БпЛА — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання 32 БпЛА у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

«Ворожа атака триває — нова хвиля „Шахедів“ прямує з північно-східного напрямку», — додали у відомстві.

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Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі є руйнування та постраждалі після атаки окупантів.