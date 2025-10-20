ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
51
Росіяни вперше досягли КАБом Полтавщини: деталі

Через загрозу удару керованою авіаційною бомбою мешканцям Полтавської області слід перебувати в укриттях.

Катерина Сердюк
Росіяни 20 жовтня запустили КАБ на Полтавщину. Ця зброя вперше досягнула області.

Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.

«КАБ з Харківщини на Полтавщину», — йдеться у повідомленні.

За інформацією моніторингових каналів, КАБ був реактивним. Попередньо, вибухи пролунали у Полтавському районі. 

Новина доповнюється
51
