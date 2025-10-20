- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 51
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіяни вперше досягли КАБом Полтавщини: деталі
Через загрозу удару керованою авіаційною бомбою мешканцям Полтавської області слід перебувати в укриттях.
Росіяни 20 жовтня запустили КАБ на Полтавщину. Ця зброя вперше досягнула області.
Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.
«КАБ з Харківщини на Полтавщину», — йдеться у повідомленні.
За інформацією моніторингових каналів, КАБ був реактивним. Попередньо, вибухи пролунали у Полтавському районі.
Новина доповнюється