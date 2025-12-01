Росіяни вперше застосували ударний дрон із керованою ракетою: деталі від "Флеша"

Уламки "Шахеда"

Сьогодні, 1 грудня, росіяни вперше застосували ракету класу повітря-повітря Р-60 на дроні. Її виявили на уламках «Шахеда».

Про це розповів експерт із систем РЕБ та військового зв’язку Сергій «Флеш» Бескрестнов у своєму блозі в Telegram.

Він пояснив, для чого слугує такий симбіоз.

«Дана комбінація призначена для знищення вертольотів і літаків тактичної авіації, які полюють за „Шахедами“, — пояснив він.

Нагадаємо, Україна вперше застосувала дрон-перехоплювач Sting проти російських реактивних БпЛА.

Так, у ніч на 30 листопада українські дрони-перехоплювачі вперше збили кілька російських безпілотників «Герань-3» з реактивним двигуном.

Як зазначається, виробник дронів Sting — компанія Wild Hornets — ще у вересні 2025 року зазначала, що українські сили досягли показників перехоплення на рівні 60–90% проти типових російських дронів «Герань-2» та «Гербера».