Росіяни вперше застосували ударний дрон із керованою ракетою: деталі від "Флеша"
В Україні зафіксували перше застосування росіянами ударного дрона з керованою ракето на ньому.
Сьогодні, 1 грудня, росіяни вперше застосували ракету класу повітря-повітря Р-60 на дроні. Її виявили на уламках «Шахеда».
Про це розповів експерт із систем РЕБ та військового зв’язку Сергій «Флеш» Бескрестнов у своєму блозі в Telegram.
Він пояснив, для чого слугує такий симбіоз.
«Дана комбінація призначена для знищення вертольотів і літаків тактичної авіації, які полюють за „Шахедами“, — пояснив він.
Нагадаємо, Україна вперше застосувала дрон-перехоплювач Sting проти російських реактивних БпЛА.
Так, у ніч на 30 листопада українські дрони-перехоплювачі вперше збили кілька російських безпілотників «Герань-3» з реактивним двигуном.
Як зазначається, виробник дронів Sting — компанія Wild Hornets — ще у вересні 2025 року зазначала, що українські сили досягли показників перехоплення на рівні 60–90% проти типових російських дронів «Герань-2» та «Гербера».