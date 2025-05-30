Росіяни впритул підійшли до Юнаківки: DeepState заявляє про загрозу для Сум

Армія РФ. / © Associated Press

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Російські військові націлилися на населені пункти Хотінь та Юнаківку в Сумській області. Наразі у "сірій зоні" перебувають Водолаги, Володимирівка та Костянтинівка.

Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.

Росіяни намагаються підійти ближче до сіл Хотінь та Юнаківка, а також намагаються штурмувати. За словами аналітиків, ситуація має невтішні перспективи.

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"До останнього ворог вже наблизився впритул і пробує здійснювати штурмові дії в напрямку села. Юнаківка має багато будинків, які стануть можливістю для ворога, щоб ховатися, накопичуватися і закріплятися. Якщо ворогу вдасться зайняти це село і навколишні висоти, то є загроза застосування FPV-дронів по Сумах", — пояснили у DeepState.

У населених пунктах Водолаги, Володимирівка та Костянтинівка тривають активні штурмові дії. Наразі, за даними аналітиків, немає чіткого підтвердження їхньої окупації.

"Ми тримаємо зв'язок з багатьма бійцями з різних підрозділів, які тримають там оборону, і найцікавіше, що всі вони описують різну ситуацію на цьому відтинку. Для нас важлива точна та перевірена інформація, а не швидкість позначень, тож після встановлення реальної ситуації будуть проведені відповідні зміни на мапі", — зазначили аналітики.

Нагадаємо, очільник Сумської ОВА Олег Григоров заявив, що у Сумській області тривають запеклі бої. Зокрема, біля населених пунктів Хотінської та Юнаківської громад. Ворог діє малими групами, намагається проникати до прикордонних сіл.

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Військовий експерт Владислав Селезньов наголошує, що Росія хоче перерізати логістику Сумщини, а також забезпечувати свої війська. Ворог намагається наступати полями, оминаючи ліси через заміновані та зруйновані дороги.

Дата публікації 11:12, 28.05.25 Кількість переглядів 145 Зараз! Ворог суне одразу на кількох напрямках! Нові захоплення територій! Ексклюзив з передової